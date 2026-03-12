最近、SNSや掲示板などで目にする「子持ち様」という言葉。子育て中の親すべてに向けられるものではなく、一部で周囲への配慮が伝わりにくい言動が反感を生み、そのような親を皮肉る意味で使われています。また、個人の問題だけでなく、子育てと仕事の両立の難しさや、周囲との負担の偏りが生じやすい社会の仕組みも背景のひとつといえるでしょう。本記事では、「子持ち様」という言葉の意味や背景を整理しながら、互いに気持ちよ