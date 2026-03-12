通貨オプションボラティリティードル円１週間１０．９％付近に上昇、円安と介入警戒が交錯 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.899.679.279.15 1MO9.697.648.517.91 3MO9.797.328.817.91 6MO9.757.188.867.92 9MO9.827.238.968.04 1YR9.737.269.018.08 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.33