ロンドン序盤は円買いが優勢、ドル円一時１５８．６７レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は円買いが優勢。ドル円は本日の安値を158.67レベルに更新。クロス円も安値を広げている。ユーロ円は183.34レベル、ポンド円は212.49レベルなど。欧州株が下落スタート。加えて、ドル円相場にとっては159円台が介入やレートチェックを意識しやすい円安水準であることも調整を促しているもよう。 USD/JPY158.80