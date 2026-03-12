静岡･富士宮市の養豚場で豚熱の感染が確認されたことを受け、12日午後、殺処分の補助などに向かう作業員を鈴木知事が激励しました。静岡県の発表によりますと、おととい10日、富士宮市の養豚場から「複数の子豚が死んでいる」と連絡があり、11日、国の検査の結果、豚熱の感染が確認されました。県内の養豚場で豚熱が発生したのは35年ぶりです。このため、この養豚場と、同じ経営者が運営する別の養豚場の、計約2200匹をあさって14