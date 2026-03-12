アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬が続くなか、イラン国内に地上から攻め込む可能性が指摘されている武装勢力がいます。JNNは、その指導者を取材しました。イランの隣国・イラク北部のクルド人自治区。クルド人はイランやイラク、トルコなどにまたがって暮らす、人口およそ3000万人の民族で、国家を持たない最大の民族として知られています。私たちが向かったのは、イランで活動できないことからイラクを拠点としてい