WBC(ワールドベースボールクラシック)は日本時間12日予選ラウンドの全試合が終了。準々決勝のカードが出そろいました。日本はプールC全勝で1位通過。日本時間15日に、ベネズエラと対戦します。ベネズエラは12日に行われたドミニカ共和国との試合に敗れ、プールDを2位で通過しました。23年にMVPを受賞したアクーニャJr.選手や首位打者3度獲得のルイス・アラエス選手、昨季49本塁打のエウヘニオ・スアレス選手など、MLBでも活躍する