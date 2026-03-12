埼玉県立小児医療センター（さいたま市中央区）が１１日に発表した死亡を含む３人の白血病患者への治療を巡る事案は、いずれも抗がん剤の髄腔（ずいくう）内注射を受けた後に発症したものだった。髄腔内注射は白血病患者に対する一般的な治療で、センターでは２０２４年に延べ５１２人、２５年は注射を中止する１１月までに延べ４２７人が受けた。脊髄周辺に注射を打ち、白血病細胞が脳や脊髄系へ広がるのを防ぐことが目的だ。