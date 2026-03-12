プロ野球ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を狙う侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）について語った。小久保監督はWBCの話題を振られ、「前回の大会が、映画だとか漫画だって言われるくらいの結末で。世界一を勝ち取ったんですけれども、今年も大谷翔平投手が出るという