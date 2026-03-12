引っ越し業界における人手不足の解決に期待が高まります。サカイ引越センターとハート引越センターは、業界で初めて自動運転トラックの実証実験を始めると発表しました。自動運転トラックによる輸送サービスを手がけるT2が開発した車両を使用し、搭載したカメラやセンサーで安定走行できるとしています。引っ越し業界では通常、荷物を積み込みから運送までをドライバーが担っていますが、自動運転の普及による人手不足の解消だけで