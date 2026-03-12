3月28日のWEリーグのホームゲームでイベントを開催するサンフレッチェ広島レジーナの選手たちが、来場を呼びかけるポストカード配布を11日に広島市内で実施した。昨年3月にエディオンピースウイング広島(Eピース)での三菱重工浦和レッズレディース戦で開催したイベント『自由すぎる女王の大祭典』では、集客目標だった1万人の2倍以上、当時のWEリーグ新記録となる2万156人を動員。今年は『自由すぎる女王の大祭典 自由すぎる仲