Ｃａｓａ [東証Ｓ] が3月12日大引け後(17:20)に決算を発表。26年1月期の連結営業損益は0.6億円の赤字(前の期は13億円の黒字)に転落したが、従来予想の2.9億円の赤字を上振れて着地。27年1月期は3.5億円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の20円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比90.4％減の1.3億円に大きく落ち込み、売上営業