野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は11日（日本時間12日）、米ヒューストンのダイキン・パークでイタリア代表がメキシコ代表と対戦。9－1で勝利し、プールBを首位通過して決勝トーナメント進出を決めた。ビニー・パスカンティーノ内野手（ロイヤルズ）が3本塁打を放つなど、好調イタリアがメキシコ投手陣を圧倒したが、試合序盤には