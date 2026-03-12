12日（木）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のレーヴィス栃木は、2025-26シーズンをもってセッターの藤巻睦（25）とオポジットの横山龍二（26）の2選手が引退することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 藤巻は日本体育大学を卒業後、北海道イエロースターズを経て2024年にR栃木に入団。今季はここまで14試合にベンチ入りし、セッターとしてチームを支え