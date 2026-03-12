テレビ東京で13日、『ガイアの夜明け』（毎週金曜 後10：00）が放送される。今回は災害関連死を取り上げる。【番組カット】災害関連死どう防ぐか…厳冬の避難所環境を体験する参加者大地震が繰り返される「地震列島ニッポン」。15年前の東日本大震災、10年前の熊本地震、2年前の能登半島地震、繰り返されてきたのは、せっかく助かった命が避難生活などの中で失われる「災害関連死」だ。能登半島地震では地震の直接の影響で亡く