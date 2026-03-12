11日（水）、近畿大学体育会バレーボール部が、28日（土）と29日（日）に近畿大学記念会館で早稲田大学との合同試合を開催することを発表した。チーム公式SNSが伝えている。 今回の対戦は毎年恒例の合同試合として実施されるもので、2025年の全日本インカレ3位の近畿大学と、同大会王者の早稲田大学が対戦する注目の一戦となる。 28日（土）は有料試合として開催され、12:00開館、14:00試合開始予定。29