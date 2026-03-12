練習でシュートを放つサッカー女子日本代表主将の長谷川（左）＝シドニー（共同）【シドニー共同】サッカー女子で、来年のワールドカップ（W杯）予選を兼ねてオーストラリアで開催中のアジア・カップで、日本は15日に準々決勝のフィリピン戦に臨む。勝てば10大会連続のW杯出場が決まる一戦へ向け、12日には準々決勝以降を戦うシドニーで初練習。攻撃パターンや守備対応を確認し、非公開でのPK練習も行った。パースでの1次リー