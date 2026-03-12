将棋の第11期叡王戦挑戦者決定戦は12日、東京都渋谷区の将棋会館で行われ、後手の斎藤慎太郎八段（32）が永瀬拓矢九段（33）を128手で下し、2期連続2度目の5番勝負出場を決めた。伊藤匠叡王（23）＝王座含む2冠＝との5番勝負日程は以下のとおり。第1局4月3日＝シンガポール日本人会（シンガポール）第2局4月18日＝アパリゾート佳水郷（石川県加賀市）第3局5月3日＝か茂免（名古屋市）第4局5月23日＝犬鳴山温泉