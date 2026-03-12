「大相撲春場所・５日目」（１２日、エディオンアリーナ大阪）波乱展開の春場所。この日は大物芸能人が土俵下から熱視線を送った。お洒落なジャケット、メガネ姿で見守っていたのは落語家の桂文枝。ＳＮＳなどでは「文枝さんですね、いらっしゃーい」、「文枝師匠と三語くんが気になって集中できない」と沸いた。また、西の花道横には関西ではレポーターとして有名なタージンも黄色いメガネ姿で映り込み、「タージンさん！