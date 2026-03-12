兵庫県競馬組合は12日、11日のJpn2「第71回ダイオライト記念」（船橋、ダート2400メートル）を制したオディロン（牡7＝森沢、父キタサンブラック）の優勝報告会を26日10R終了後、園田競馬場の西ウイナーズサークルで実施すると発表した。当日は鞍上の吉村智洋騎手（41）と森沢友貴師（52）にレースを振り返ってもらう。