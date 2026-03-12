韓国人気ガールズグループ・Ｉ．Ｏ．Ｉ（アイオーアイ）がデビュー１０周年を記念して再集結し、単独コンサートの開催を予告した。Ｉ．Ｏ．Ｉのコンサートは２０１７年以来、９年ぶりとなる。Ｉ．Ｏ．Ｉの所属事務所・ＳＷＩＮＧエンターテインメントは９日に開設した公式インスタグラムに、デビュー１０周年記念コンサート「ＬＯＯＰ」ツアーの日程を公開。５月２９日、３０日、３１日のソウル公演をはじめ、バンコク、香港で