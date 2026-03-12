森三中の大島美幸（４６）とお笑いコンビ・ガンバレルーヤによる音楽ユニット「ＭｙＭ（マイムー）」が１２日、２６日に配信リリースする８曲目の新曲「ＬＩＬＢＩＴ」の新ビジュアルを公開した。チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とのタイアップソングとあって、公開となった新ビジュアルも、同商品のキャラクター「チョコジロー」が登場するカットとなっている。この新曲は、ＭｙＭが作詞した作品で、頑張り過ぎずに気