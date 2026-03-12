人気ダンサーのＫＯＴＡＲＯＩＤＥ（コータローイデ）が１２日、自身のＳＮＳを更新し、お笑いコンビ・トレンディエンジェルの斎藤司とのコラボによるダンス動画をアップした。動画では、アニメ「呪術廻戦」のオープニングテーマであるＫｉｎｇＧｎｕの「ＡＩＺＯ」をバックに、それっぽいコスチュームを着こんで、２人で激しいダンスを繰り広げ、斎藤がお決まりのオチをつけている。２人は都内某所で初めてのコラボ動画