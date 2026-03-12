【モデルプレス＝2026/03/12】女優でモデルの生見愛瑠が3月11日、自身のInstagramを更新。イベントオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳美人モデル「腰の位置レベチ」ミニスカコーデ◆生見愛瑠、美脚際立つコーデ披露生見は「君歌イベントありがとうございました 公開まで1週間となりどきどきです お楽しみに！」とつづり、自身がヒロインを務める映画「君が最後に遺した歌」（3月20日公開）のイベントに参加した