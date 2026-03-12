◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）１週前追い切り＝３月１２日、美浦トレセンレッドバンデ（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）は、主戦の佐々木大輔騎手を背に美浦・Ｗコースで併せ馬を実施。ルールーリマ（４歳１勝クラス）を２馬身追走すると、直線では一杯に追われて内から１馬身先着した。ラスト１ハロンはこの日の最速となる１１秒１（６ハロン８０秒６）とタイムも上々。佐