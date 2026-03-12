俳優の長谷川博己が１２日、都内でＮＨＫ総合のスペシャル時代劇「眠狂四郎」（２４日・後１０時）の記者会見に菜々緒、坂東彌十郎と出席した。名刀・夢想正宗を手に円月殺法で悪を斬る浪人・眠狂四郎が活躍する柴田錬三郎原作の人気時代劇。かつて市川雷蔵さん、田村正和さん、片岡孝夫時代の片岡仁左衛門が演じた孤高のダークヒーローを演じた長谷川は「名優たちが演じてきた眠狂四郎は到底、目指そうとしても届くものじゃな