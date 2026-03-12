ずっと真夜中でいいのに。が、ヤマハのコラボイベント＜名巧音楽館’26＞の開催が決定した。期間は2026年3月27日から5月25日まで、ヤマハのブランド発信拠点であるYamaha Sound Crossing Shibuya（ヤマハサウンドクロッシング渋谷、以下YSC渋谷）にて開催される。2025年8月にずっと真夜中でいいのに。とヤマハのコラボレーション スタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8Z」の発売を発表し、今回のイベントはその「HPH-MT8Z」の一般発