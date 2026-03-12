◆オープン戦ＤｅＮＡ０―４広島（１２日・横浜）広島・中村奨成外野手が３打席で２安打３出塁と結果を残した。初回１死の第１打席で右中間二塁打を放つと、３回２死一塁でオープン戦１号となる先制２ラン。高めの直球を左翼席に運んだ。５回２死一、三塁でも追加点につながる四球。オープン戦は打率３割５分３厘と存在感を見せている。試合後は「ホームランバッターではないので。１打席目の二塁打とか３打席目の四球とか、