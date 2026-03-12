スコルジャ監督「より多くの選手がスタメンに入ってくることになります」浦和レッズのマチェイ・スコルジャ監督は、3月12日のトレーニング後に定例会見を実施。今週末のゲームから3連戦になるタイミングで「より多くの選手がスタメンに入ってくることになります」と起用法について言及した。浦和はここまで5試合を終え、勝ち点10を稼ぎ出してJ1百年構想リーグ東地区の2位につける。その戦いは全て4バックのチームが相手という