トランプ米大統領は11日、イランとの戦争で米国が勝ったとして勝利を既定事実化しながらも任務を終えるまで軍事作戦を継続するといった。トランプ大統領はこの日、ケンタッキー州での演説で「とても早く勝ったと言いたいわけではないがわれわれが勝った。最初の1時間だけで終わった」と話した。続けてイラン海軍艦艇58隻撃沈、ミサイルの90％とドローンの85％破壊など米軍が収めた成果を誇示した後、「すぐに離れたくない。われわ