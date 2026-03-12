JR東日本は12日、2026年度に新宿駅や御茶ノ水駅など29駅60番線でホームドアを整備する方針を発表した。同社は31年度末までに東京圏在来線の主要路線330駅758番線の整備を完成させる予定。【画像】知っている駅は入ってる？JR東が26年度にホームドアを整備する駅一覧ホームドアが設置されるのは中央・総武線（各駅停車）新宿駅や中央線（快速）の御茶ノ水駅、京浜東北線の浜松町駅など。同社によると、25年度末までに162駅345