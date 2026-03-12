プロ野球・ロッテは12日、前日11日のオリックス戦で緊急降板となったカスティーヨ投手の診断結果を発表。「左ハムストリングスの損傷」と診断されたことが明かされました。同点で迎えた7回のマウンドに3番手として起用されたカスティーヨ投手。先頭から順調に2アウトまで追い込むも、後続には粘られ、8球目のスライダーがはずれて四球となりました。この際、カスティーヨ投手は声をあげて足を気にするそぶり。コーチやスタッフが駆