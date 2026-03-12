千葉ロッテマリーンズは12日、ホセ・カスティーヨ投手（30）が千葉県内の病院での診断の結果、左ハムストリングスの損傷と診断されたと発表した。カスティーヨは11日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に7回に登板、2死後に広岡に四球を与えた際に左脚に痛みを訴え、降板していた。