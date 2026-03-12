G大阪は12日、前パナシナイコス（ギリシャ）所属の元ドイツ代表DFフィリップ・マックス（32）を完全移籍で獲得したと発表した。マックスは「ガンバ大阪に関わるすべての皆さん、こんにちは。フィリップ・マックスです。スタジアムで皆さんにお会いできることを本当に楽しみにしています。この素晴らしいクラブのために持てる力をすべて発揮したいと思います。皆さんと共に多くの勝利をつかみましょう！またすぐにお会いしまし