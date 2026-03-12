大阪府警本部大阪府警は12日、大阪市の病院に搬送され全身にあざがあった死亡男性の身元を、鹿児島県南九州市のアルバイト深沢翔太さん（36）と明らかにした。深沢さんへの暴行容疑で逮捕された自称同県の男（37）と勤務先の飲食店で同僚だったことが判明。2人で九州から車で来たとみられ、府警が死亡の経緯を調べている。府警によると、死因は腹部を暴行され、血などを詰まらせたことによる窒息だった。死亡推定時刻は6日午前