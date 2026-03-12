中東情勢の悪化を受け、日本政府が邦人退避のために手配したチャーター機の第５便が１２日、オマーンの首都マスカットを出発する。１３日に日本に到着する。政府はサウジアラビアの首都リヤドを出発する第６便のチャーター機も運航する予定で、１４日に日本に到着する。