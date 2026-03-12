お笑いトリオ「3時のヒロイン」ゆめっち（31）が12日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカット後のイメチェン姿を披露した。直前の投稿で、美容院でヘアカットする様子を動画で紹介していたゆめっち。その後「ハイレイヤーゆめっちになりました！」と報告。完成したヘアスタイルを披露した。そして「はぁあ見惚れちゃうね好あーしの担当者カリスマすぎ尊」とうっとり。ハッシュタグで「イメチェン」「中顔面短縮カット」