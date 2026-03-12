面会を終えた自民党の麻生副総裁（左）とグラス駐日米大使＝12日午後、東京・永田町の党本部自民党の麻生太郎副総裁は12日、グラス駐日米大使と党本部で面会し、今月予定する高市早苗首相の訪米を巡り意見を交わした。グラス氏は、先の衆院選で自民党が勝利したことへの祝意も伝えた。グラス氏が記者団に明らかにした。