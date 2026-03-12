オンラインで取材に応じる柔道女子の嘉重春樺＝12日柔道でともに昨年の世界選手権を制した女子63キロ級の嘉重春樺（ブイ・テクノロジー）と同70キロ級の田中志歩（JR東日本）が12日、グランドスラム・トビリシ大会（20〜22日）へ向けてオンライン取材に応じた。嘉重は「順調にきている。内容にこだわりたい」と抱負を語り、田中は「強い選手も出る中、優勝できるように頑張る」と述べた。ともに10月の世界選手権（バクー）代表