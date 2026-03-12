ラグビー関東大学リーグ1部の東洋大は12日、東京都文京区の白山キャンパスで、26年度にリーグワンに加入する選手5人の会見を開いた。参加したのはいずれも4年生のCTBアダム・タマティ（BL東京）、LO栗原大地（東京ベイ）、LOジュアン・ウーストハイゼン（埼玉）、FLステファン・ヴァハフォラウ（静岡）、FL森山海宇オスティン（浦安）の5人。会見に同席した福永昇三監督によれば、トップリーグ時代を含め、1学年からトップチー