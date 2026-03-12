【ヒューストン（米テキサス州＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日、１次ラウンド最終戦が米国とプエルトリコで行われ、Ｄ組ではドミニカ共和国がベネズエラとの全勝対決を制して首位通過。Ｃ組１位の日本は１４日（日本時間１５日）の準々決勝で、Ｄ組２位のベネズエラと対戦する。ドミニカ共和国７―５ベネズエラドミニカ共和国が打ち勝った。ソトの先制２ランなど４本塁打で７点を挙げ、振り