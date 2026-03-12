戦後間もない青森で起きた大学教授夫人殺害事件。動転した母親が目にしたのは、血まみれで布団に倒れている娘のすず子さんだった。写真はイメージ©gettyさらに捜査に協力していた25歳の無職男性が、わずか一言の目撃証言と杜撰な血液鑑定によって犯人に仕立て上げられ、15年の実刑判決を受けた。しかし28年後、思いもよらぬ電話が事件の闇を切り裂くことになる。熱心な捜査協力が仇となった皮肉1949年8月6日、青森