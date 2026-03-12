子どもを望みながらも病気で妊娠できない女性などに代わり、別の女性が子どもを産む「代理出産」。海外では制度化や禁止などルールが設けられている国がある一方、日本では明確なルールがないまま議論が続いている。2000年前後に国内で議論が広がったものの、宙づりのまま、四半世紀が過ぎようとしている。これまでの議論の流れを振り返るとともに、代理出産をめぐる専門家らの考えを聞いた。代理出産への懸念この問題をめぐっては