作詞家の悠木圭子（ゆうき・けいこ）さん（本名・藤田佳子＝ふじた・よしこ）が、3月3日に誤嚥（ごえん）性肺炎のため都内の病院で亡くなった。90歳だった。葬儀・告別式は近親者で執り行った。夫で作曲家の鈴木淳さん（本名・藤田順二郎、21年12月9日死去、享年87）とのコンビで、八代亜紀さんがNHK紅白歌合戦に初出場を果たした出世作「なみだ恋」（73年）など数々のヒット曲を生んだ。♪夜の新宿裏通り肩を寄せ合う通り雨