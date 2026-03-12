再生数は「100万近く」中日本ハイウェイ・パトロール東京が展開するYouTube公式アカウント「ハイウェイ・パトロール東京」が、圏央道における渋滞最後尾追突事故の様子を投稿しています。この投稿は2023年のものですが、2026年3月時点で100万回近い再生数となっており、多くの反響が寄せられています。【動画】えっ…これがSNS非難轟々の「プロとは思えないムーブ」驚愕の全貌ですこの映像は、追越車線を走行中の大型トラック