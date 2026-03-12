慢性腸症とは？そのタイプと診断 犬の消化器疾患の中でも、長く続く下痢や嘔吐、体重減少などを引き起こす病気をまとめて「慢性腸症」と呼びます。これは特定の一つの病気を指すのではなく、原因や治療反応に応じていくつかのタイプに分類されるのが特徴です。 従来、慢性腸症は大きく3つのタイプに分けられてきました。まず、食事を変えることで改善する「食事反応性腸症」があります。これは低アレルゲン食や加水分解食など