ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜ポルト線を3月29日から増便する。現在は1日2往復を運航しており、これをイスタンブール発水・金・日曜、ポルト発が月・木・土曜に1往復を増やし、週17往復体制にする。機材はエアバスA321neoもしくはボーイング737型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が4時間55分、ポルト発が4時間35分から4時間40分。ポルトは、ポルトガル北西部の海岸沿いに位置するとしで、ポートワイン