J１の清水エスパルスは３月12日、「【重要】ホームゲームご来場時におけるマナー遵守のお願い」と題した声明を出した。クラブによると、現在、ホームゲームの開催時にスタジアム周辺道路、近隣商業施設、および私有地における「違法駐車」や「迷惑駐車」、また「送迎に伴う一時停車」による通行妨げが多数報告されているという。清水は「こうした行為は、長年クラブを支えてくださる近隣住民の皆様や施設の方々へ多大なご迷