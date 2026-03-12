新千歳空港で麻薬などの密輸を水際で阻止する麻薬探知犬が新たに配属され、３月１２日にお披露目されました。麻薬探知犬として函館税関に新たに配属されたのは、ラブラドール・レトリバーのメスの麻薬探知犬「メイプル号」です。麻薬探知犬は、乗客の荷物や外国から運ばれた郵便物などの輸入検査に活用されていて、不正薬物の摘発に貢献しています。現在は全国でおよそ１３０頭が活躍しているということです。（函館税