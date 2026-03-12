国公立大学の２次試験の後期日程が始まり、北海道大学ではおよそ１６００人が試験に臨みました。北海道大学では試験開始を前に、お守りなどをかばんにつけた受験生たちが会場に入っていきました。北大の後期日程には１０の学部あわせて４４４人の定員に対し３８５７人の出願がありましたが、３月１２日はすでに前期日程などで合格した人を除く１５９８人が試験に臨みました。これまでのところ雪の影響や大きなトラブルの報告は入っ