日常の風景を切り取った言葉のパズルで、思考をリズミカルに整えてみませんか？今回は多彩なカテゴリーから選定しました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる2文字の音が何か、これまでの経験をもとに特定してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ろい□□うじ□□ばん□□まつヒント：友人や家族と同じ種類の服や持ち物を持ったり身に着けたり